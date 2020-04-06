Череповец, Вологодская область, , 16:45 — REGNUM Балаковский филиал АО «Апатит» (входит в группу компаний «ФосАгро») приступает к выпуску нового вида продукции — гранулированного сульфата аммония.

Для этого на предприятии были модернизированы две производственные системы №5 и №6. Ранее они были нацелены на выпуск аммофоса.

Модернизацию производственной системы №5 провели в течение двух месяцев и завершили в марте. За это время была проведена прокладка дополнительных трубопроводов для подачи серной кислоты и жидкого аммиака, осуществлён монтаж газоходов, весоизмерителей, в том числе и на конвейере готового продукта, установлена новая подъёмно-лопастная насадка в барабане-грануляторе-сушилке.

Модернизация производственной системы №6 завершится в мае, и она будет включать аналогичный комплекс улучшений.

«Проектная мощность двух систем составит 110 тысяч тонн сульфата аммония в год, — сообщил директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев. — В настоящее время в России это единственное крупнотоннажное производство гранулированного сульфата аммония, пригодного как для эффективного прямого внесения в почву, так и для сухого тукосмешения. В зависимости от рыночной конъюнктуры работа систем в оперативном режиме и с сохранением повышенной производственной эффективности может быть переведена на выпуск аммофоса».

В компании уточнили, что проект реализуется с целью повышения эффективности производственных процессов в рамках стратегии развития Группы «ФосАгро» на период до 2025 года.

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