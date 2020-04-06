Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM Больницы Екатеринбурга до середины апреля получат 23 новых аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Три новых прибора уже направлены в городскую больницу № 40. Также новую медицинскую технику доставят в противотуберкулёзный диспансер и ветеранский госпиталь.

Отметим, что наркозно-дыхательное оборудование изготовлено на Уральском оптико-механическом заводе, который начал досрочную поставку оборудования в рамках исполнения контракта с региональным минздравом. Все аппараты поступят в больницы до 15 апреля.