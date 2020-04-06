Москва, , 16:31 — REGNUM В «Справедливой России» намерены добиться увеличения потолка предельной суммы для выхода на «кредитные каникулы». заверил депутат Госдумы Олег Шеин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул. Подтвердились худшие ожидания, отметил Шеин.

«Огромная масса заемщиков окажется без права на отсрочку долга. Постаралось правительство, ничего не скажешь. «Справедливая Россия» будет добиваться увеличения столь низкого потолка предельной суммы кредита», — заверил Шеин в Facebook.

Максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс., потребительского кредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тыс. рублей, автокредита — 600 тыс. рублей. Для кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью, и ипотеки — 1,5 млн рублей.

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Закон о кредитных каникулах для граждан РФ, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в силу с 3 апреля. Госдума и Совфед приняли закон на фоне пандемии коронавируса и спада экономики.

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