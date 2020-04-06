Москва, , 16:16 — REGNUM Потребительские цены в России в марте 2020 года выросли в среднем на 0,6% после роста на 0,3% в феврале и на 0,4% в январе. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция с начала текущего года, по оценке ведомства, достигла 1,3%, а в годовом выражении — ускорилась до 2,5% с 2,3% в предыдущем месяце.

Согласно данным Росстата, в марте продовольственные товары подорожали в среднем на 1%, непродовольственные товары — на 0,5%. Тарифы на услуги выросли на 0,1%.

Сообщается, что рост потребительских цен на 0,7% и более в минувшем месяце зафиксирован в 31 субъекте Федерации. В наибольшей степени — в Дагестане (на 1,8%) и Тульской области (на 1,3%), что связывается с удорожанием продуктов питания в этих регионах на 2,9% и 1,7% соответственно.

В Москве потребительские цены за месяц выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,8%.