Москва, , 16:18 — REGNUM Около 250 промышленных предприятий Москвы начали возобновлять работу. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Порядка 250 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности Москвы с 6 апреля начали восстанавливать свою работу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предприятия обрабатывающей промышленности вправе продолжить производственную деятельность в период самоизоляции, однако обязаны при этом соблюдать ряд правил: соблюдение социальной дистанции, дезинфекция общих территорий, использование необходимых средств защиты.

В работе на предприятиях, которые возобновляют производство, задействовано около 160 тысяч человек. Максимальное количество рабочих должны быть переведено на удаленную работу. Те, кто работать дистанционно не может в силу специфики специальности, продолжит работу на предприятии в особых условиях.

«Ежемесячно наши предприятия приносят в бюджет города в среднем девять миллиардов рублей — это рабочие места для 700 тысяч человек, даже частичное восстановление их деятельности поможет сократить ущерб экономики от последствий пандемии», — говорится в сообщении.