Нарьян-Мар, , 16:14 — REGNUM Медики Ненецкого АО получат стимулирующие выплаты при лечении людей с новой коронавирусной инфекцией. На эти цели округ получил 1,7 млн рулей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Деньги будут расходоваться только при подтверждении случаев заражения SARS-CoV-2. В настоящее время в НАО не выявлен ни один случай коронавируса.

Всего на выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией из резервного фонда Правительства Российской Федерации направлено 10,2 млрд рублей, из них 5,11 млрд уже распределены между регионами.

Врачам первичного звена, в частности, врачам-инфекционистам, врачам общей практики, педиатрам, терапевтам, пульмонологам, будут дополнительно установлены выплаты в 80% от среднемесячного дохода за девять месяцев 2019 года, среднему и младшему медперсоналу — 40 и 20%, соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти НАО приняли решение закрыть границу с Коми, там число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 90.