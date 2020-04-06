Москва, , 16:00 — REGNUM После выходных рынок энергоносителей довольно сдержанно реагирует на перенос встречи ОПЕК+ с 6 на 10 апреля. Стоимость нефти марки Brent снижается на 4% после тестирования $30 в роли поддержки, что вписывается в рамки технической коррекции после 35%-ного скачка в предыдущие два дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Изначально можно было представить более драматичное развитие событий после выходных, поскольку в СМИ объяснили перенос встречи возникшими разногласиями между Саудовской Аравией и Россией.

Ближневосточной монархии не пришлись по нраву комментарии президента Владимира Путина о том, что ценовая война была развязана не Россией, и что партнеры по сделке по ограничению нефтедобычи таким образом решили возместить сократившуюся долю за счет активного развития добычи сланцевой нефти в США.

Подобное недовольство действительно нашло отражение в позиции Эр-Рияда, который не согласился с такой точкой зрения, но для участников рынка это оказалось не главным. Главное — то, что срыва намечающейся сделки нет, есть лишь необходимость получить дополнительное время, для того чтобы лучше согласовать детали.

В частности, привлечь в качестве участников тех, кто ранее воспользовался плодами договоренностей ОПЕК и России, а именно США, Канады, Мексики и Бразилии. Несмотря на противоречивый характер поступающих новостей, у рынка растет уверенность, что это все же случится.

В финансовой прессе обсуждается вариант сокращений в 10 млн барр./сутки, что, конечно, не ликвидирует весь 15 млн как минимум суточный провал потребления из-за повсеместного введения карантинных мер, однако очевидно, что эти шаги ограничат шансы ухода цен на новые минимумы, что чревато банкротством многих компаний.

Из этих 10 млн — 3 млн придутся на Саудовскую Аравию, по 1,5 млн — на Россию и страны Персидского залива, 2 млн баррелей должны будут распределить между собой США, Канада, Мексика и Бразилия. В сделке готова участвовать и Норвегия. Само подписание соглашение может быть выведено на формат G20 (во встрече могут принять участие министры энергетики этих стран).

Иными словами, шансы на завершения «ценовых войн» и возврата к координации, на этот раз, всеобъемлющей велики. Это может стабилизировать цены на нефть в коридоре $28−38 и далее в зависимости от ситуации с распространением COVID-19 и перезапуском экономики. 6 апреля до конца дня цены на нефть могут сократить темпы понижения, чтобы 7 апреля постараться выйти на уровни выше максимума 4 апреля в $32,60», — считает эксперт.

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