Курск, , 15:59 — REGNUM Бюджет Курской области в 2020 году недополучит от пяти до восьми миллионов рублей из-за пандемии коронавируса — это почти 10% доходов. Как сообщают «Курские известия», об этом на заседании 6 апреля заявил губернатор Роман Старовойт.

«Мы видим, как в США ситуация развивается. За неделю 3,5 миллиона новых безработных. У нас тоже может возникнуть такая ситуация. Мы должны немедленно обеспечить выплаты для групп риска. Это выплаты ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, маткапитал, надбавки врачам. Мы победим коронавирус, в этом сомнений никаких нет. Но за коронавирусом последуют коронакризис. До двух лет может быть рецессия в экономике. Подготовлен план, комплекс мер», — рассказал Старовойт.

Глава региона отметил, что нужно принимать меры по спасению экономики уже сейчас. В частности, он считает, что поддержку нужно оказать не только бюджетникам, но и тем, чьи предприятия сейчас не работают и кто получал «серую» зарплату.

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