Курск, 6 апреля 2020, 15:59 — REGNUM Бюджет Курской области в 2020 году недополучит от пяти до восьми миллионов рублей из-за пандемии коронавируса — это почти 10% доходов. Как сообщают «Курские известия», об этом на заседании 6 апреля заявил губернатор Роман Старовойт.
Глава региона отметил, что нужно принимать меры по спасению экономики уже сейчас. В частности, он считает, что поддержку нужно оказать не только бюджетникам, но и тем, чьи предприятия сейчас не работают и кто получал «серую» зарплату.
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