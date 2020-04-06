Москва, , 15:54 — REGNUM Карантинные меры продолжают способствовать падению корпоративной прибыли внутри России и сокращению глобального спроса на нефть, которое негативно сказывается на доходах бюджета и финансовой стабильности всего государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Кроме того, серьезное замедление экономики способствует выводу из страны капитала: пока этот процесс протекает относительно незаметно для курса национальной валюты, но он может заметно ускориться и стать значительно более ощутимым для рубля, в том случае если борьба с эпидемией будет продолжаться длительное время.

В последние два торговых дня недели стоимость нефти выросла почти на 40% благодаря росту оптимистичных ожиданий на рынке. Судя по всему, экспортеры все же вновь соберутся в Вене, чтобы обсудить вопрос балансировки рынка, однако точная дата все еще остается неизвестной.

Кроме того, все еще непонятно, будут ли участвовать в мероприятии США, которых активно зовут Саудовская Аравия и Россия. Известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже успели провести консультации с основными нефтяными компаниями своих стран, так что шансы на положительный исход переговоров все-таки есть.

В отсутствие негативных сюрпризов курс национальной валюты вполне может укрепиться до 76,00 рублей за доллар и 82,20 рублей за евро. Однако же дальнейший потенциал роста курса ограничен, так как инвесторы будут ждать конкретных действий со стороны экспортеров», — считает эксперт.

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