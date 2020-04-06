Милан, Италия, 6 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Вследствие пандемии коронавируса и обусловленных ею ограничений мировой ВВП в 2020 году снизится на 6%, с таким прогнозом выступили эксперты банка Unicredit, передает Mediaset в понедельник, 6 апреля.
При этом они полагают, что потери будут «отыграны» уже в 2021 году, когда рост может составить 8,6%.
Однако в 2020 году последствия будут тяжелыми для многих стран и регионов — от США (падение на 10,5%) и еврозоны (13%) до Италии (15%), отметили эксперты.