Милан, Италия, , 15:43 — REGNUM Вследствие пандемии коронавируса и обусловленных ею ограничений мировой ВВП в 2020 году снизится на 6%, с таким прогнозом выступили эксперты банка Unicredit, передает Mediaset в понедельник, 6 апреля.

При этом они полагают, что потери будут «отыграны» уже в 2021 году, когда рост может составить 8,6%.

Однако в 2020 году последствия будут тяжелыми для многих стран и регионов — от США (падение на 10,5%) и еврозоны (13%) до Италии (15%), отметили эксперты.