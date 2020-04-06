Москва, , 15:48 — REGNUM На начало 2020 года на территории России из сегмента Luxury больше всего было зарегистрировано автомобилей бренда Bentley. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На 1 января текущего года в РФ числилось более 4,4 единиц автомобилей Bentley — 34,4% от всего сегмента люксовых машин в России.

Второе место по количеству машин в люксовом сегменте занимают авто бренда Mercedes-Maybach. Их в стране насчитывается около 3,7 тыс. машин, что соответствует доле в 28,2%. Тройку лидеров замыкает итальянская марка Maserati. Таких авто в стране зарегистрировано 1,7 тыс. единиц (13% парка сегмента Luxury).

Четвёртое и пятое места в структуре люксового авторынка РФ соответственно занимают марки Rolls-Royce (1,4 тыс. ед.) и Ferrari (797 ед.).

Общая численность машин сегмента Luxury в стране равна 12,9 тыс. единиц.

Напомним, по итогам прошлого года реализация новых авто сегмента Luxury в России составила 1312 единиц — на 10,2% меньше, чем год назад.

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