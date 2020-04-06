Мадрид, , 15:26 — REGNUM Реализация электрокаров в Испании упала за март 2020 года на 44,4% на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация испанских автопроизводителей ANFAC.

За месяц было продано 825 единиц электромобилей. А вот с января по март 2020 года продажи электрокаров продемонстрировали в Испании положительную динамику. Было продано 4405 единиц, что на 33,7% выше показателя прошлого года.

В общей сложности продажи электромобилей, гибридных и газовых транспортных средств в Испании в марте упали на 39,1%, до 7923 единиц. Однако за три первых месяца 2020 года продажи таких транспортных средств увеличились на 15,9%, до 40 833 единиц.

Продажи автомобилей с бензиновым двигателем снизились на 79,1% в марте. Было продано 585 единиц. За три месяца продажи упали в Испании на 58,8%, до 3121 единиц.

Напомним, самые популярные автомобили в Испании в марте — это машины марки Seat.

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