Москва, , 15:11 — REGNUM Большинство предпринимателей в России (69%) считают, что пандемия коронавируса максимально негативно повлияет на экономику. Самые большие потери понесут сферы общепита (37%) и туризма (34%), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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На втором месте — сферы торговли (26%) и обслуживания (22%), на третьем — транспорт, грузоперевозки (17%) и фитнес, развлечений (7%). 18% предпринимателей уверены, пострадают все отрасли малого бизнеса.

Сказали, что распространение коронавируса негативно повлияло на финансовые показатели их организации, 85% предпринимателей. Женщины-предприниматели чаще говорят о негативных последствиях, чем мужчины — 90% и 82% соответственно.

Опрос индивидуальных предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса проведен 28 марта — 3 апреля 2020 г. Опрошены 1508 руководящих сотрудников предприятий в России.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.

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