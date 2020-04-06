Москва, , 15:07 — REGNUM Российские банки выдадут бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат работникам, сообщили 6 апреля в секретариате первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

Льготные кредиты будут доступны с 8 апреля 2020 года. Для этого Центральный банк России направит 150 млрд рублей кредитным организациям, в том числе Сбербанку, ВТБ и Промсвязьбанку.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой субсидировать пособия для работников, которые уши в бессрочный отпуск.

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