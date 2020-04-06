Джакарта, , 15:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подписал указ, регулирующий изменения положений и детали бюджета государственных доходов и расходов на 2020 год, сообщает информационный портал Detik.

Согласно указу, бюджет министерств и ведомств был сокращен, чтобы использовать средства для борьбы с коронавирусом.

Таким образом, например, бюджет министерства обороны Индонезии сократился с 131 трлн до 121 трлн рупий ($7,3 млрд), а бюджет министерства общественных работ и жилищного строительства сократился с 120 трлн до 95 трлн рупий ($5,7 млрд).

При этом, глава государство решил увеличить бюджет министерства здравоохранения с 57 до 76 трлн рупий ($4,5 млрд) и министерства образования и культуры страны с 36 до 70 трлн рупий ($4,2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная избирательная комиссия Индонезии и парламент страны договорились отложить проведение региональных выборов из-за эпидемии коронавируса.

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