Мадрид, , 15:00 — REGNUM По итогам марта в Испании больше всего было реализовано автомобилей бренда Seat. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых машин (ANFAC).

Всего за март текущего года испанские автолюбители приобрели 4917 автомобилей бренда Seat. Этот результат на 45,5% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

Второе место занимают автомобили японского автопроизводителя Toyota. Здесь продажи упали на 48,3% и составили 3152 авто. Тройку лидеров замыкают модели немецкой компании Volkswagen. Их результат составил 2790 автомобилей — на 67,6% меньше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места среди самых популярных марок в Испании занимают Renault (2761 ед.) и Hyundai (2467 ед.).

Напомним, в конце марта международное рейтинговое агентства Moody's дало прогноз, согласно которому реализация новых легковых машин на мировом авторынке в 2020 году упадет до 14%.

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