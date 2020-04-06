Ташкент, , 14:53 — REGNUM Узбекистан планирует привлечь $650 млн для финансирования программы увеличения добычи углеводородов, сообщает 6 апреля издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

По гарантии министерства финансов Узбекистана планируется привлечь $250 млн из китайского Фонда шелкового пути и еще $400 млн из иностранных банков через экспортно-кредитные агентства. Документ также отменяет государственное регулирование цен на бензин марки АИ-80.

Как сообщало ИА REGNUM, госрегулирование цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо отменяется с 1 мая 2020 года. Топливо будет продаваться только через биржу.

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