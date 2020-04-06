Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что с 6 апреля Трудовая инспекция начнет проверять различные предприятия, исполняют ли там правила безопасности по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Report.

Глава экономического ведомства отметила, что проверять сначала будут те предприятия, которые не стали закрывать на период чрезвычайного положения.

«В первую очередь, мы начнем проверять предприятия, которые получили право продолжать свою деятельность. Мы предполагаем, что в день сможем проверять до 50 предприятий и компаний», — сказала Турнава.

Она подчеркнула, что проверки проводятся не для того, чтобы наказывать нарушителей, а чтобы добиться соблюдения правил безопасности. В случае выявления нарушений предприятия будут останавливать до исправления ситуации.

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