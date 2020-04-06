Бишкек, , 14:48 — REGNUM Расходы бюджета Киргизии на нужды сферы здравоохранения за первый квартал 2020 года достигли 3 млрд 165 млн сомов (2 млрд 883 млн рублей), что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 13,8%. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этой суммы на учреждения министерства здравоохранения потрачено 550,7 млн сомов (свыше 501 млн рублей), что на 5,6% больше показателя января — марта 2019 года.

В том числе: на заработную плату и отчисления в социальный фонд — 249,2 млн сомов (227 млн рублей), на приобретение медикаментов — 35,9 млн сомов (около 33 млн рублей) и на приобретение продуктов питания — 7,2 млн сомов (более 6 млн рублей).

На нужды фонда обязательного медстрахования израсходовано 2 млрд 614,3 млн сомов (2 млрд 381 млн рублей), что на 15,7% больше показателя января — марта 2019 года.

В том числе: на зарплаты и отчисления в соцфонд — 1 млрд 973,5 млн сомов (около 1 млрд 798 млн рублей), на приобретение медикаментов — 215,1 млн сомов (около 196 млн рублей) и на приобретение продуктов питания — 75,9 млн сомов (69 млн рублей).

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