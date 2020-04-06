Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Уменьшение заработной платы учителям в РФ недопустимо. Об этом заявил в эфире VK Live министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает официальный телеграм-канал Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В онлайн-марафоне «Домашний час» министр уточнил, что в случае возникновения подобных проблем следует обращаться к региональным органам управления образованием, доводить дело до губернаторов, сообщать в Министерство просвещения РФ. В ведомстве обещают следить за этим вопросом.

Министр отметил также, что для планирования отпусков учителей нужно понимать, как будет развиваться ситуация. По мнению Сергея Кравцова, ясность в этом вопросе появится в течение двух недель.