Мадрид, , 14:42 — REGNUM По итогам марта 2020 года в Испании было реализовано 37 644 новых автомобиля, что на 69,3% меньше, чем в марте 2019 года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых машин (ANFAC).

По данным ассоциации, отрицательная динамика продаж авто в Испании регистрируется в течение всего первого квартала текущего года. Пандемия нового коронавируса парализовала работу автодилеров. Они стали продавать вместо 4500 автомобилей в день — 200 машин.

Всего по итогам первого квартала 2020 года в этой стране было реализовано 218 705 автомобилей, что на 31% ниже аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в феврале текущего года в Испании было куплено 94 620 новых машин, что на 6% меньше, чем в феврале предшествующего года.

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