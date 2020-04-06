Москва, , 14:38 — REGNUM Частная медицина — одна из самых пострадавший отраслей в России от распространения коронавируса. Ввиду установления режима обязательной самоизоляции для всех граждан, в настоящее время произошло резкое снижение на 90% посещаемости негосударственных медицинских организаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по медицинским услугам общественной организации «Деловая Россия», к. м. н Муслим Муслимов.

«Большинство частных медицинских клиник из них сокращают или полностью останавливают свою медицинскую деятельность. Арендная плата за арендуемые помещения у собственников под размещение медицинских клиник не сократилась, обязательства по договорам остаются бременем и ответственностью руководителей медицинских учреждений.

Невозможность выполнения обязательств перед контрагентами из-за снижения нагрузки на медицинские учреждения, а, также выплата заработной платы работникам в нерабочие дни, в том числе переведенных на дистанционную работу, стало непосильным бременем на плечах у предпринимателей частного сектора здравоохранения.

Сокращение рабочих мест в частных учреждениях неизбежно повысит уровень безработицы. Многие частные клиники будут вынуждены закрыться, что, прежде всего, скажется на качестве оказания услуг населению, выборе и удобстве пациентом места лечения», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России утверждён перечень девяти наиболее пострадавших отраслей экономики от распространения коронавируса.

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