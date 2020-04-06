Сеул, , 14:30 — REGNUM 6 апреля четыре компании входящие в состав LG Group поставили в Индонезию 50 тыс. наборов для диагностики коронавируса нового типа, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, правительство Индонезии обратились к южнокорейской компании с просьбой пожертвовать тест-ситемы.

Известно, что в пожертвовании приняли участие LG Electronics, LG Chem, LG Innoteck и LG International.

Отмечается, что власти Индонезии обратились к представителям Южной Кореи, а не Китая, в связи с тем, что точность южнокорейских тест-систем составляет от 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 2 491 случай заражения коронавирусом, 209 человек скончались.

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