Киев, , 14:30 — REGNUM В марте 2020 года жители Украины сняли со счетов более $100 млн в гривневом эквиваленте и 19 млн долларов, сообщила Экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ) 6 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

В НБУ отметили, что тенденция к сокращению денег в банках оказалась довольно слабой и непродолжительной.

«Сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние семь дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+1,2%)», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НБУ рассказали, что 77% опрошенных предприятий не намерены увольнять сотрудников в связи с карантином в стране.

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