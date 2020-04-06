Киев, 6 апреля 2020, 14:30 — REGNUM В марте 2020 года жители Украины сняли со счетов более $100 млн в гривневом эквиваленте и 19 млн долларов, сообщила Экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ) 6 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
В НБУ отметили, что тенденция к сокращению денег в банках оказалась довольно слабой и непродолжительной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НБУ рассказали, что 77% опрошенных предприятий не намерены увольнять сотрудников в связи с карантином в стране.
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