Сеул, , 14:02 — REGNUM Несмотря на режим социального дистанцирования, объявленный правительством Южной Кореи в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, в стране наблюдается рост активности среди населения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSHQ).

Согласно опубликованным данным, в период с 24 февраля по 1 марта, когда в стране зафиксировали массовое заражение коронавирусом среди представителей секты Синчхонджи, уровень активности населения сократился на 38,1% по сравнению с периодом с 9 по 22 января, до появления первых заболевших.

Однако в четвертую неделю марта (23−29 марта) показатель вырос на 16,1%.

В центральном штабе отметили, что наибольшая активность населения зафиксирована в популярных районах, где сосредоточены развлекательные и торговые объекты, а также парки.