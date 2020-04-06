Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM В Петербурге запустили несколько горячих линий по поддержке бизнеса в условиях распространения коронавируса. Так, городская прокуратура принимает звонки по телефону (812) 318−25−49. Туда можно обращаться, если к предпринимателю пришли органы власти с проверкой.

До 1 мая 2020 года все проверки были приостановлены, напоминают в ведомстве. Обращаться на горячую линию также можно в случае незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, оказания административного давления со стороны чиновников или силовиков, а также об иных нарушениях прав предпринимателей.

Кроме того, в Петербурге работает горячая линия комитета по промышленной политике, инновациям и торговле по многоканальному телефону (812) 498−85−01 с 09:00 до 18:00 по рабочим дням. Там принимают обращения жителей и организаций, находящихся в кризисной ситуации из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, о сложностях финансово‑хозяйственной деятельности, об отсутствии товаров первой необходимости в магазинах, о росте цен на эти товары и по вопросам защиты прав потребителей.

Для экспортеров открыта горячая линия по номеру 8−495−725−61−50. АО «Российский экспортный центр» создал антикризисный штаб для российских компаний, работающих на экспорт.

Кроме того, Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге запустил чат для предпринимателей «В помощь бизнесу» на сайте fond-msp.ru.

Тем временем Торгово-промышленная палата России открыла еще одну горячую линию для консультаций бизнесменов по поводу оформления форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров в связи с распространением COVID-19. Звонить можно по будням по номеру 8−800−201−34−30 с 09:00 до 20:00.

Если же вопрос касается мер, принятых правительством РФ в части налоговой системы, звонки принимают по номеру телефона 8−903−150−20−94, в части трудовых взаимоотношений — 8−930−827−13−33 и 8−977−256−73−31, в части госзакупок — 8−909−698−51−80, в части кредитования и субсидирования — 8−925−515−70−78, в части аренды муниципального и государственного имущества — 8−989−794−22−06.