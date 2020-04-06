Уфа, , 13:43 — REGNUM Волонтерам, которые доставляют продукты и лекарства пожилым гражданам, выделили автомобили в Уфе. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, 336 волонтеров Уфы доставляют все необходимое пенсионерам и маломобильным гражданам во время действия режима самоизоляции. Каждый день они с заявками выезжают из разных районов столицы Башкирии. При этом зачастую им приходится зайти в несколько торговых точек, чтобы купить необходимые продукты и лекарства.

Отмечается, что 6 апреля дилерский центр «Subaru» выделил три автомобиля для помощи волонтерам Уфы. Водителями этих автомашин стали ветераны десантных войск и спецназа республики.

Отмечается, что автомобили будут осуществлять поездки по Уфе до 30 апреля текущего года. Планируются, что автомобили будут курсировать в Советском, Ленинском и Октябрьском районах.

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