Москва, , 13:26 — REGNUM Субсидировать пособия для работников, которые находятся в бессрочном отпуске, попросил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Титов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Уполномоченный считает, что размер субсидии должен составлять не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

По мнению Титова, за счет этого предприятия сохранят рабочие места и не станут увольнять работников. Предлагается также разрешить работодателям выплачивать платежи в соцфонды в размере 15% до конца 2021 года.

Напомним, 5 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин попросил ускорить принятие пакета законов, направленных на поддержку предпринимателей.

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