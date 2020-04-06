Ашхабад, , 13:26 — REGNUM За минувшую неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 46 сделок на общую сумму $25 млн 325 тысяч (1 млрд 935 млн рублей), передает «Туркменистан сегодня».

В ходе торгов интерес к произведенному туркменскими предприятиями бензину проявили бизнесмены из Шотландии и Афганистана, а предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов отдали предпочтение туркменскому карбамиду.

Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка туркменские коммерсанты приобрели полиэтилен и полипропилен местного производства, а также ковры и хлопок-волокно на сумму более 14 млн 166 тысяч манатов (около 310 млн рублей).