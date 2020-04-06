Москва, , 13:36 — REGNUM Московский аэропорт «Внуково» не намерен повышать сборы и тарифы на обслуживание авиакомпаний в 2020 году из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба аэропорта.

«Международный аэропорт Внуково не планирует повышать сборы и тарифы на обслуживание авиакомпаний в 2020 году», — сказали в пресс-службе.

Из-за распространения нового коронавируса закрывают авиасообщение с другими странами, перевозчики вынуждены отменять множество рейсов, самолеты простаивают. Ранее Международная ассоциация аэропортов (МАА) сообщала, что на фоне пандемии пассажиропоток в российских аэропортах снизился на 80%.

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