Москва, , 13:29 — REGNUM Никаких контактов российского президента Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом и с американским лидером Дональдом Трампом на текущей неделе не запланировано. Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако Песков не отрицает, что подобные контакты могут состояться.

«Но сейчас телефонные контакты согласовываются очень быстро и при необходимости осуществляются моментально», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Россия и Саудовская Аравия якобы не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти. Заседание ОПЕК+ было перенесено с 6 апреля на 9 апреля. На нём будет обсуждаться вопрос стабилизации обстановки на нефтяном рынке.

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