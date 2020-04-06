Курган, , 13:16 — REGNUM В Курганской области создан штаб по устойчивости экономики в условиях пандемии нового коронавируса. В его состав вошли представители бизнес-сообщества и сотрудники правительства Зауралья, сообщил заместитель главы региона Владимир Архипов.

На первом заседании штаба по экономике был рассмотрен план мероприятий по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Курганской области.

Предприниматели Зауралья будут освобождены по всем налогам, кроме налогов на добавленную стоимость и на доходы физических лиц. Наложен мораторий на банкротство и взыскание штрафов. Будет производиться выдача инвестиционных микрозаймов до 5 миллионов рублей на срок до 5 лет под 0,1%.