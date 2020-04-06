Москва, , 13:03 — REGNUM

Если в российской экономике и были «тучные времена», то они прошли мимо большинства ее граждан, а вот о приближении экономического кризиса было известно давно, и пандемия вместе с ограничительными мерами не были его причиной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 6 апреля, комментируя высказывания Антона Силуанова.

Как сообщалось ранее, министр финансов России в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что в экономике наступает «новая реальность», но власти России «к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас». Доходы бюджета будет сокращаться, поскольку «тучные времена прошли», придется «более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть», иправительство готово к такому сценарию, сказал также Силуанов.

«Уверен, что для большинства граждан России странно слышать о неких «тучных временах» в российской экономике. Эти времена, если и были, то точно прошли мимо нас.

Теперь и министр финансов Антон Силуанов, и говорящий от лица Владимира Путина Дмитрий Песков вещают нам о некоем «новом периоде», новом мировом экономическом кризисе. О том, насколько наша страна готова к такому «новому периоду» мы, граждане России, будем судить, конечно, не по словам Силуанова или Пескова, а по реалиям нашей жизни, а они известно какие.