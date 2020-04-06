Самара, , 12:57 — REGNUM Количество машин общественного транспорта, вышедших на маршрут, увеличено в Самаре из-за послабления режима самоизоляции для некоторых категорий граждан. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, 6 апреля на маршруты вышли 1014 транспортных средств. При том, что на прошлой неделе курсировало 650 машин общественного транспорта.

Сообщается, что транспортные предприятия каждый день мониторят пассажиропоток. При этом в утренние и вечерние часы увеличена ритмичность общественного транспорта.

При этом чиновники просят граждан, которые не задействованы в работе организаций, утвержденных постановлением губернатора Самарской области, находится дома и не ездить на общественном транспорте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что метро в Самаре на этой неделе в будние дни работает в обычном режиме с 6:00 часов до 00:00 часов, а в выходные с 08:00 часов до 20:00 часов.

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