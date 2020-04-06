Джакарта, , 12:40 — REGNUM В разгар пандемии коронавируса группа фермеров из индонезийской провинции Южный Сулавеси, экспортировала 10 контейнеров белого перца премиум-класса в Китай на сумму 13 млрд рупий ($786 тыс.), сообщает Antara.

Издание отмечает, что экспорт перца показал, что у плантаций есть шанс выжить в условиях пандемии.

По данным центрального статистического агентства, Китай занимает второе место по экспорту индонезийского перца после Вьетнама. Объем экспорта перца в Китай достиг 6 689 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство по делам религии Индонезии призвало католиков отпраздновать Пасху в этом году в своих домах из-за распространения коронавируса.

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