Ашхабад, , 12:38 — REGNUM Государственная авиакомпания «Туркменские авиалинии» переживают серьезные трудности из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном совещании, передает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, из-за запрета на полеты в другие страны и сокращения воздушного грузопотока национальный авиаперевозчик начал терпеть убытки.

Бердымухамедов поручил вице-премьер-министрам Байрамгелди Овезову и Гадыргельды Мушшикову проанализировать ситуацию и подготовить предложения об отсрочке выплаты «Туркменскими авиалиниями» налогов и кредитов, а также по другим мерам поддержки государственной авиакомпании.

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