Владикавказ, , 12:34 — REGNUM В Северной Осетии усилены меры безопасности при движении транзитного транспорта через международный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс». По поручению главы республики Вячеслава Битарова, транзитные автомобили в сторону Грузии и в обратном направлении сопровождают сотрудники Росгвардии и МВД.

«К мероприятиям привлечены экипажи ГИБДД, сопровождение осуществляется в обеих направлениях — до государственной границы России и Грузии и до административных границ РСО-Алания с Ингушетией и Кабардино-Балкарией», — говорится в сообщении пресс-службы главы субъекта.

Ранее сообщалось, что Грузия из-за коронавируса закрыла границы для въезда и выезда граждан, исключения составляют лишь грузовые перевозки.

Напомним, «Верхний Ларс» является единственным сухопутным пунктом пропуска через госграницу с Грузией, который одновременно связывает Россию со странами Закавказья.

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