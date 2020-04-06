Лондон, , 12:41 — REGNUM Две модели специальной версии Skoda Kodiaq RS 4×4 поступили на службу скорой медицинской помощи в Мидленде (Британия). Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Эти авто должны поддержать службу санитарной авиации в городе. Сообщается, что медслужба региона использует универсальные транспортные средства для наземной поддержки своих вертолетов, персонала и экипажей. Skoda Kodiaq RS 4×4 могут быть полезны ночью, когда вертолеты службы воздушной скорой помощи не летают.

В качестве силового агрегата у Kodiaq RS установлен двигатель производительностью 236 «лошадей» рабочим объёмом два литра.

«Как никогда важно, чтобы наш парк автомобилей интенсивной терапии мог отвечать требованиям работы», — заявил директор по операциям службы скорой помощи региона Ричард Клейтон.

Он добавил, что универсальность и мощь новых машин позволит быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в Мидлендсе.

Ранее компания Skoda провела премьеру новой Octavia RS iV с гибридным агрегатом. У автодилеров эта новинка появится в третьем квартале текущего года.

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