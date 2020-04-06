Минск, , 12:28 — REGNUM Поставки нефти российских компаний на НПЗ Белоруссии идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

Об оформлении маршрутных поручений оператор нефтепровода сообщал на минувшей неделе. Российские нефтяные компании сообщали о ходе процесса подписания контрактов.

Накануне, 5 апреля, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, выступая в эфире белорусского государственного телеканала «СТВ», рассказал про «пакетное предложение, которое подготовило Минэнерго РФ и которое сегодня начало реализовываться с заключением контрактов на апрель».

Мезенцев сообщил: «Россия приняла практически весь пакет предложений по запросу белорусской стороны. Де-факто нефть будет поставляться без премии».

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Белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщал, что поставки нефти возобновляют российские компании «большой пятёрки», от которых официальный Минск требовал полного отказа от так называемой премии в цене при поставках в Белоруссию. Белорусские НПЗ заключали контракты с российскими компаниями «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и «Татнефть».

До этого, 2 апреля, председатель белорусского правительства Сергей Румас заявил, что «цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации, — около $4 за баррель». В тот же день, 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление журналистам, сказав: «Будет нефть стоить на мировом рынке $4 — купит, не будет — не купит».

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После этого, также 2 апреля российский министр энергетики Александр Новак рассказал об условиях возобновления поставок российской нефти в Белоруссию: «Это рынок минус, соответственно, экспортная пошлина и 5 долларов премия».

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