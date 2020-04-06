Киев, , 12:29 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что правительство страны закрепило в новом контракте с главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым задачу подготовки группы к IPO в перспективе 3−4 лет.

«А кто сомневался в целях назначения Коболева? Нужно «правильно» продать остатки «Нафтогаза»… Однако очень похоже, что история с IPO станет очередным «проектом» — по типу так называемой «победы» в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом», — заявил, в частности, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Специалист сравнил возможный выход «Нафтогаза» на IPO с печально известной на Украине «программой 20/20» об увеличении собственной добычи газа.

«То есть будут делать-делать IPO — до потери сознания. А потом скажут: ой, не получилось, извините… Зато так 50 млн долларов уйдет на подготовку к IPO», — иронизирует Корольчук.

Он также отмечает, что заявление сделано уже при общем понимании того, что из-за кризиса IPO в последующие три года никто делать не будет.

«Рынок финансов «скрутило», и когда он оживет — вопрос риторический. И Украина, и «Нафтогаз» — это «номер 12 545» для возможных инвесторов. Не до них будет следующие 5 лет», — заявил эксперт.

Если же вдруг такое IPO состоится, резюмировал эксперт, то будет понятно, что часть «Нафтогаза» продали «правильным компаниям, которые имеют правильную прописку», что означает исключительно коррупционный фактор.

ИА REGNUM напоминает, что сам Коболев заявил, что в плане выхода на IPO компания «Нафтогаз Украины» должна стать примером для других госкомпаний в качественной работе с международными инвесторами.