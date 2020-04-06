Калуга, , 13:50 — REGNUM В Калуге 6 апреля в рамках координационного совещания руководителей региональных органов государственной и федеральной власти, врио губернатора Владислав Шапша объявил о решении возобновить деятельность ряда предприятий. Однако данное решение касается только промышленности. Сфера услуг и сфера торговли продолжают оставаться на самоизоляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы области, 19 предприятий региона участвуют в жизненном цикле производства продуктов, являются системообразующими, и при этом соблюдают предписанные санитарными службами меры по обеспечению безопасности на своих местах». Все они входят в перечень, утвержденный правительством РФ. Так, с 6 апреля возобновили работу предприятия машиностроения, металлургии, медицинской, химической и электронной промышленности, автомобилестроение и производство строительных материалов.

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас нельзя, несмотря на то, что у нас достаточно благополучная ситуация, принимать решение о снятии всех запретов. Поэтому запрет на работу снят только для части производственных предприятий», — сказал Владислав Шапша. Он обратил особое внимание на то, что на территории области режим самоизоляции сохраняется.

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