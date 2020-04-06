Нур-Султан, , 12:17 — REGNUM Стоимость одного доллара США сократилась на 4,49 тенге, до 439,01 тенге на торгах Казахстанской фондовой биржи KASE 6 апреля по состоянию на 13:00 (10:00 мск).

Объем торгов составил $47,615 млн. Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7079 тенге, а объем торгов — 20 млн рублей. Обменные пункты Алма-Аты и Нур-Султане закрыты до 15 апреля из-за усиления карантинных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля нефть марки Brent подорожала за одну торговую сессию на 18,26%, до $34,94. Рост произошел на фоне ожидания принятия решения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

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