Москва, , 12:17 — REGNUM Эффективность удаленного режима труда зависит от того, отчего зависит работа. Есть люди, работа которых на удаленном режиме не менее эффективна, чем в контактном режиме, в частности, работа теоретиков очень эффективна, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор Сколтеха, профессор РАН, доктор физико-математических наук, член Совета по науке и образованию при президенте РФ Артём Оганов.

«Но есть люди, для которых удаленный режим означает прекращение их трудовой деятельности. Невозможно представить на удаленном режиме парикмахеров, водителей такси, спортсменов. Очень тяжело на удалёнке приходится артистам, рестораторам и т. д. Их доходы в режиме карантина существенно упадут, это совершенно очевидно.

Всё очень сильно зависит от рода деятельности. Для многих профессий дистанционный режим более эффективен, чем контактный. Для многих не обязательно иметь рабочее место в офисе. При небольшом запасе самодисциплины такой человек мог бы работать из дома.

После карантина из-за коронавируса появятся люди, кому понравится работать удаленно. При этом будут люди, которых ждут разорение и всевозможные беды. Например, хозяин кафе потерпит колоссальные убытки в карантин. Сейчас он не получает никакой выручки, а вынужден платить зарплату работникам, даже когда кафе закрыто. Это огромные сборы.

Как выживут такие предприниматели? Вызывает ужас, что будет, когда закончится карантин. Сейчас введен на полгода мораторий на банкротство. То есть предприниматели должны будут полгода платить зарплату, аренду и т. д., при том, что у них нет никакого притока денег.

Я очень надеюсь, что государство в этой ситуации в срочном порядке поддержит страдающий во время карантина малый и средний бизнес. Этот вопрос волнует многих, потому что крах малого бизнеса резко сократит налоговые поступления в бюджет страны.

Государство не может благополучно существовать без мелкого бизнеса. Это как микрофлора кишечника, вроде бы мелочь, какие-то чужеродные бактерии, но без этого человек умирает. Потому что невозможно полноценно усваивать пищу, невозможно питать организм определенными вещами.

Вот так и с малым и средним бизнесом. Государство никогда не наполнит бюджет и никогда не сделает его полноценным, если у него нет развитого, хорошо себя чувствующего мелкого бизнеса. В стране будут уродский и неполноценный бюджет и экономика, если в ней нет частного сектора. Меня очень беспокоит, что этот сектор может умереть во время карантина», — высказал свое мнение Артём Оганов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может быть введён новый тип занятости. Речь идёт о режиме неполной дистанционной занятости.

Читайте также: Новый вид занятости может появиться в России из-за коронавируса