Лондон, , 12:20 — REGNUM Несмотря на большие вливания канадского миллиардера Лоуренса Стролла в компанию Aston Martin финансовое положение британского бренда находится на довольно шатком положении. Об этом со ссылкой на представителей автокомпании сообщает издание Automotive News Europe.

В последние месяцы британская компания благодаря финансированию миллиардера Лоуренса Стролла увеличила свой капитал на 536 млн фунтов стерлингов (около 50,7 трлн рублей).

Однако, согласно правилам Европейского агентства по ценным бумагам и рынкам, у автомобильной компании может не хватать оборотного капитала. Причина этого — пандемия нового коронавируса.

В компании отметили, что проблемы, которые возникли в результате кризиса, не дали возможность определить «развитие событий в рамках ближайшего будущего». Кроме того, за последние месяцы акции британской марки снизились на 9,3%.

Напомним, по итогам 2019 года в России было куплено десять престижных машин Aston Martin, в то время как в 2018 году их владельцами стали 13 человек.

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