Киев, , 12:12 — REGNUM Около 77% предприятий Украины не планируют снижать численность работников из-за карантина. Об этом сказано в отчёте Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ отметили, что сельскохозяйственные предприятия и те, кто работает на внутренний рынок, напротив, ожидают увеличение числа сотрудников. Импортёры и предприятия торговли, в свою очередь, ожидают снижения числа сотрудников.

Опрос проводился на территории страны с 30 марта по 1 апреля 2020 года. Были получены 102 ответа, из которых 41% от предприятий оптовой и розничной торговли, 32% — от предприятий перерабатывающей промышленности и 24% — от предприятий сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НБУ рассказали, что за две недели карантина число вакансий на рынке труда Украины снизилось более чем на треть.

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