Берлин, , 12:27 — REGNUM Заказы на немецкие товары со стороны иностранных клиентов в февраля 2019 года сократились на 1,4%. Об этом 6 апреля сообщает Reuters со ссылкой на данные статистического управления Германии.

Данные, приводимые статистическим агентством, относятся к тому периоду, когда карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса, еще не были приняты в полном объеме и не могли влиять на импорт.

Ранее аналитики агентства Reuters предрекали падение импорта в 2,4% однако они оказались ошибочными.

«Учитывая мировую ситуацию, вызванную пандемией, мы должны ожидать значительного падения импорта в марте и апреле, а также резкого спада в производстве в первом и втором кварталах», — цитируют журналисты агентства заявление ведомства.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в декабре 2019 года в китайском Ухане, быстро распространилась на всю планету. Многие члены международного сообщества ввели жесткие карантинные ограничения, приводящие к спаду экономики.

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