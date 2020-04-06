Казань, , 11:59 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил иск федерального фонда по защите прав дольщиков и признал банкротом застройщика из Казани — ООО «Жилой комплекс «Молодёжный». В ходе слушаний выяснилось, что ранее компанию не раз уличали в нарушении требований профильного законодательства, а также были «обнаружены факты, свидетельствующие о нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства в размере 48 000 000 рублей». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчик учреждён для строительства жилых и нежилых зданий в декабре 2010 года. Уставный капитал — более 4,611 млн рублей, владелец — Исмагил Шамсутдинов (с мая 2019 года), директор — Диана Ахметзянова. Последняя фигурировала в одном судебном споре со скандально известным Анатолием Ливадой — создателем группы «Фон» (фигурант уголовного дела о хищении 2 млрд рублей средств у дольщиков).

Напомним, иск от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» к ООО поступил 21 февраля 2020 года. На следующий день дело приняли к производству. Иск рассмотрели 30 марта 2020 года. В этот период уже был «ограничен доступ граждан в суды Российской Федерации, разрешено рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке приказного, упрощённого производства, к коим настоящее заявление не относится», и дела, участники которых заявили ходатайства о рассмотрении спора в их отсутствие. Подобное ходатайство поступило и в этом деле, потому иск и был рассмотрен.

ООО в феврале — апреле 2014 года получило от исполкома Казани три разрешения на строительство блок-секций многоэтажного дома на Ноксинском спуске (шесть зданий на 451 квартиру). Строительство шло на земельном участке общей площадью 30 398 кв. м, который был у ООО в аренде. Работы велись в том числе с привлечением средств дольщиков. Блок-секции должны были сдать в четвертом квартале 2017 года, но они «до настоящего времени не сданы». Между тем в судах общей юрисдикции с начала 2017 года уже находятся на рассмотрении «более 100 исковых заявлений участников долевого строительства, ответчиком по которым выступает ООО «ЖК Молодежный», что подтверждает невозможность исполнения застройщиком своих обязательств по возведению многоэтажных домов в связи с неплатежеспособностью и недостаточностью имущества должника». Также по искам, рассмотренным арбитражем, с ООО взыскано свыше 115 млн рублей.

В материалы дела управлением жилищной политики исполкома Казани также были поданы акты проверки, в ходе которой было выявлено «неполное и недостоверное отражение сведений в проектной декларации», обнаружены факты нецелевого использования 48 млн рублей, а также установлено, что «документы для проведения проверок уполномоченными органами предоставляются застройщиком не в полном объёме». Помимо этого, застройщиком «не ведётся работа по взысканию дебиторской задолженности, что приводит к осложнению финансового положения, срыву срока сдачи жилых домов в эксплуатацию и передачи объектов участникам долевого строительства, а также к возможному банкротству».

Компанию признали банкротом и ввели в отношении неё конкурсное производство до 30 марта 2021 года. Управляющим назначен Ильфар Сабиров из Санкт-Петербурга.