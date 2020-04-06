Сеул, , 11:56 — REGNUM В первом квартале 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост продаж «зеленых» автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, в период с января по март текущего года в стране было продано 12 140 электро‑ и водородных автомобиля, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что продажи электромобилей в стране выросли с 5608 до 11 096 единиц, а водородных автомобилей — с 188 до 1044 единиц.

В министерстве отмечают, что рост продаж связан с выпуском грузовых электромобилей, а также с увеличением числа водородных заправочных станций.