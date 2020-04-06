Москва, , 11:53 — REGNUM Законопроект, уточняющий выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, внесло в Госдуму Заксобрание Красноярского края, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Предлагается принять норму о заключении Соглашений в зависимости от расчетной доли в бюджете субъекта РФ всех межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) к собственным доходам консолидированного бюджета региона, а не от доли в бюджете субъекта РФ дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

Также парламентарии предлагают отменить требование о заключении Соглашений в отношении самодостаточных субъектов РФ.

Соглашения с получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности содержат меры ответственности за нарушение обязательства по непревышению нормативов — применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов государственной власти субъекта Российской Федерации, чьи действия (бездействие) привели к нарушению этого обязательства.