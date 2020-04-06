Абуджа, , 11:47 — REGNUM Правительство Нигерии создаст особый фонд по борьбе с пандемией коронавируса, в который планируется внести 500 млрд найр (1,39 млрд долларов США). Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение правительства Нигерии.

В соответствии с заявлением, средства будут использованы для укрепления инфраструктуры здравоохранения для борьбы с вирусом.

Министр финансов Зайнаб Ахмед, спикер Палаты представителей Феми Гбаджабиамила и глава Сената Ахмад Лаван договорились на встрече, что денежные средства поступят в фонд вмешательства в кризисные ситуации в виде займов с различных специальных правительственных счетов, а также остатков от грантов и займов от многосторонних учреждений, говорится в заявлении.

«Этот фонд вмешательства в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций должен использоваться для модернизации медицинских учреждений», — заявил Ахмед по итогам встречи.

По сообщению репортеров, в Нигерии, самой населенной стране Африки, зафиксировано 209 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, четыре из которых с летальным исходом.

В штатах Лагос, Огун и столичном округе Абуджа с прошлого понедельника, 30 марта, ввели двухнедельный карантин, чтобы остановить распространение вируса.